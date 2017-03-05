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Manisaspor-Bandırmaspor Notları

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, () DİMOV KADRODA Manisaspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar, geçen hafta deplasmanda 1-0 kaybedilen Göztepe maçının on birinden 3 değişiklik yaparak Bandırmaspor karşısına çıktı.  Sait Karafırtınalar, cezası...

Manisaspor-Bandırmaspor Notları

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, ()
DİMOV KADRODA
Manisaspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar, geçen hafta deplasmanda 1-0 kaybedilen Göztepe maçının on birinden 3 değişiklik yaparak Bandırmaspor karşısına çıktı.  Sait Karafırtınalar, cezası sona eren Dimov'u Ümit Yasin'in yerine stoperde görevlendirirken, iyileşen Gökhan'ı Emre'nin, Savaş'ı da Hakan'ın yerine orta alanda oynattı.
BANDIRMASPOR TARAFTARI 5-1'DAN  SONRA STADI TERKETTİ 
Karşılaşmayı takip etmeye gelen yaklaşık 100 Bandırmasporlu futbolseverin büyük bir çoğunluğu ilk yarı sonunda skor 5-1 olunca stadı terk etti. İkinci devrede 10 kadar Bandırmasporlu taraftar kale arkasından maçı izledi. Manisaspor'u ise 1500 seveni tribünlerde yalnız bırakmadı.

 

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