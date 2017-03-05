Manisaspor-Bandırmaspor Notları

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, ()

DİMOV KADRODA

Manisaspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar, geçen hafta deplasmanda 1-0 kaybedilen Göztepe maçının on birinden 3 değişiklik yaparak Bandırmaspor karşısına çıktı. Sait Karafırtınalar, cezası sona eren Dimov'u Ümit Yasin'in yerine stoperde görevlendirirken, iyileşen Gökhan'ı Emre'nin, Savaş'ı da Hakan'ın yerine orta alanda oynattı.

BANDIRMASPOR TARAFTARI 5-1'DAN SONRA STADI TERKETTİ

Karşılaşmayı takip etmeye gelen yaklaşık 100 Bandırmasporlu futbolseverin büyük bir çoğunluğu ilk yarı sonunda skor 5-1 olunca stadı terk etti. İkinci devrede 10 kadar Bandırmasporlu taraftar kale arkasından maçı izledi. Manisaspor'u ise 1500 seveni tribünlerde yalnız bırakmadı.