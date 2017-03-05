Manisaspor-Bandırmaspor maçı soyunma odaları

Bandırmaspor antrenörü Mustafa Ati Göksu ise taraftardan özür diledi, "Böyle farklı bir yenilgi almayı beklemiyorduk. Futbolcularımız çok üzgün. Ancak önümüzde Elazığspor maçı var. Elazığspor'u yenerek Manisaspor mağlubiyetini telafi edeceğiz" diye konuştu.
Bandırmaspor antrenörü Mustafa Ati Göksu ise taraftardan özür diledi, "Böyle farklı bir yenilgi almayı beklemiyorduk. Futbolcularımız çok üzgün. Ancak önümüzde Elazığspor maçı var. Elazığspor'u yenerek Manisaspor mağlubiyetini telafi edeceğiz" diye konuştu.