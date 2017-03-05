Manisaspor-Bandırmaspor maçı soyunma odaları

MANİSASPOR teknik direktörü Sait Karafırtınalar, ligde kalma mücadelesinde hayati bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Özellikle ilk yarıda çok iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirten Karafırtınalar, "En önemli rakiplerimizden birini eli boş gönderdi. Ancak asla şımarmamalıyız. Önümüzde 11 karşılaşma daha var. Her takımı yenebilecek güçteyiz. Sezon sonunda ligde kalan taraf olacağız" dedi.

Bandırmaspor antrenörü Mustafa Ati Göksu ise taraftardan özür diledi, "Böyle farklı bir yenilgi almayı beklemiyorduk. Futbolcularımız çok üzgün. Ancak önümüzde Elazığspor maçı var. Elazığspor'u yenerek Manisaspor mağlubiyetini telafi edeceğiz" diye konuştu.