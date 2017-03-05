Manisaspor-Bandırmaspor: 6-2

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, ()

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Samet Çavuş (xx), Oğuz Terzi (xx)

MANİSASPOR: İsmail Şahmalı (xxx) - Fahri (xxx), Dimov (xxx), Erman (xxx), Ufuk (xxx), İsmail Haktan (xxxx), Gökhan (xx) (Dk. 61 Perovic xx), Umut (xx) (Dk. 46 Hakan xx), Metin (xxx), Savaş (xxx) (Dk. 81 Sebaihi), Bahattin (xxxx)

BANDIRMASPOR: Okan (x) - Deniz (x), Emre (xx), Ömer (x), Gökhan (x), Yiğit (x) (Dk. 46 Sertaç x), Souza (xx), Feridun (x) (Dk. 81 Serkan), Marino (xx), Doğan (x) (Dk. 46 Gökhan x), Atabey (x)

GOLLER: Dk. 5 Savaş, Dk. 16, 34 Bahattin, Dk. 23, 30, 78 İsmail Haktan (Manisaspor), Dk. 26 (penaltı), Dk. 82 Marino (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Yiğit, Deniz (Bandırmaspor)

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde küme düşme potasını yakından ilgilendiren maçta Manisaspor, en önemli rakibi Bandırmaspor'u gole boğdu: 6-2. Siyah beyazlı takım, 5'inci dakikada Savaş ile perdeyi açarken, 16'da Bahattin, 23'te de İsmail Haktan ile durumu bir anda 3-0'a getirdi. Bandırmaspor 26'da penaltıdan Ömer'le umutlandı. Ancak Manisaspor, 30'da İsmail Haktan ve 34'te Bahattin'in sayılarıyla ilk yarıyı 5-1 önde tamamladı. Sahneye 78'de bir kez daha çıkan İsmail Haktan durumu 6-1'e taşırken, Marino 82'de skoru belirledi. Bu sonuçla puanını 23'e çıkaran Manisaspor, 15'inci basamaktan 12'nci sıraya yükseldi. Bordo beyazlılar ise 21 puanda kalarak ateş hattına girdi.

5. dakikada Manisaspor gol perdesini açtı. Ufuk soldan ceza alanına girerek pasını Savaş'a verdi. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

16. dakikada Manisaspor golleri ikiledi. Sağdan İsmail Hakktan'ın kullandığı köşe atışında, Bahattin penaltı noktası üzerinden kafayı çaktı: 2-0.

23. dakikada Bahattin bir anda ceza sahasına sızan İsmail Haktan'a pasını verdi. İsmail'in şutunda üst direğe çarpan top kale çizgisini geçti: 3-0.

25. dakikada Bandırmaspor penaltı kazandı. Deniz'in kullandığı serbest atışta Gökhan topa elle müdahale edince hakem Serkan Tokat beyaz noktayı gösterdi.

26. dakikada atışı gole çeviren Ömer farkı 2'ye indirdi: 1-3.

30. dakikada siyah beyazlılar bir kez daha gol sevinci yaşadı. Umut'un topunu alan İsmail Haktan ceza sahasına girer girmez sert vurdu: 4-1.

34. dakikada gol resitali sürdü. Gökhan'ın pasında Bahattin ceza sahası içinden şutunu çekti, kendisinin 2'nci takımının 5'inci golüne imza attı: 5-1.

49. dakikada İsmail Haktan'in ceza sahası dışından çektiği şutu, Bandırmasporlu Feridun önledi.

52. dakikada yine ceza alanına sızan İsmail Haktan kaleyi yokladı, Bandırmaspor savunması araya girerek tehlikeyi savuşturdu.

78. dakikada Manisaspor farka 5'e çıkardı. Bahattin arka direkteki İsmail Haktan'a ortasını yaptı. Bomboş pozisyonda kafayı vuran İsmail skoru 6-1'e taşıdı.

82. dakikada Bandırmaspor bir gol daha buldu. Sertaç sağdan ortaladı, Marino kafayla topu filelere gönderdi: 6-2.

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