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Manisaspor Bakan Kasapoğlu'na gitti

MANİSA, () -  TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisaspor'un Başkanı Bülent Baygeldi, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret ederek kendisine yeni görevinde başarı diledi. Ziyarete AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur...

Manisaspor Bakan Kasapoğlu'na gitti

MANİSA, () - 

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisaspor'un Başkanı Bülent Baygeldi, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret ederek kendisine yeni görevinde başarı diledi. Ziyarete AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur da katıldı. Yapılan toplantıda mali sorunlarla boğuşan Manisaspor'un mevcut durumu ele alınırken, Bakan Kasapoğlu'nun Manisa camiasına umut dolu mesajlar verdiği açıklandı. Manisaspor’a imkanlar doğrultusunda her türlü desteği vereceklerinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Manisaspor’un yeniden özlenen günlerine döneceğine ve Manisalıların da takımlarını sahipsiz bırakmayacağına inanıyoruz. Şehirde yeniden bir bütünleşme sağlandığı takdirde, bu büyük camia yeniden ayağa kalkacaktır" dedi.
Gerçekleştirdiği ziyaretin samimi bir ortamda ve olumlu geçtiğini ifade eden Manisaspor Başkanı Bülent Baygeldi, "Bizleri en iyi şekilde karşılayan Bakanımız Sayın Kasapoğlu’na ve ziyaretin gerçekleşmesine vesile olan Manisa Milletvekilimiz Sayın Baybatur’a teşekkür ediyorum. Manisaspor’un sahipsiz olmadığını ve bizi yalnız bırakmadıklarını gösterdiler. Sayın Bakanımıza kulübümüzün sıkıntılarını aktardık ve kendisi her türlü desteği vereceğini belirtti. İnşallah Manisaspor yakın zamanda düzlüğe çıkacak" şeklinde konuştu.
Öte yandan kulüp başkanı Baygeldi'nin takımdan ayrılıp geçtiğimiz günlerde Şanlıurfaspor kampına katılan Akın Açık'la temasa geçtiği, Urfa ekibiyle anlaşamayan futbolcunun yuvaya dönmeye hazırlandığı öğrenildi.

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