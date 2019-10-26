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Manisaspor - Anagold 24Erzincanspor: 1-2

MANİSA, () -  STAT: 19 Mayıs  HAKEMLER: Enes Kanpara (xx), Ozan Burak Akduman (xx), Mustafa Kırbaş (xx) MANİSASPOR: Deniz (x) - Bayram (x) (Dk. 76 Enes x), Mert (xx), İlkay (x), Kemal (xx), Burakcan (x) (Dk. 84 Anıl), Okan (x), Gökhan (xx), Samed...

SPOR 26.10.2019, 15:39
Manisaspor - Anagold 24Erzincanspor: 1-2

MANİSA, () - 
STAT: 19 Mayıs 
HAKEMLER: Enes Kanpara (xx), Ozan Burak Akduman (xx), Mustafa Kırbaş (xx)
MANİSASPOR: Deniz (x) - Bayram (x) (Dk. 76 Enes x), Mert (xx), İlkay (x), Kemal (xx), Burakcan (x) (Dk. 84 Anıl), Okan (x), Gökhan (xx), Samed (x), Ömer (x) (Dk. 57 Mehmetcan x), Vahap (x)
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Ersel (xx) - Yusuf (xxx), Hüseyin (xxx), Tugay (xx), Abdurrahman (xxx), Kerem (xxx) (Dk. 90 Emre), Erdi (xx), Mümin (xx), Ali (xxx), Burak (xx) (Dk. 67 Halil xx), Osman (xx) (Dk. 46 Erman xx)
GOLLER: Dk. 8 Kerem, Dk. 47 Ali (Erzincanspor), Dk. 13 Gökhan (Manisaspor)
SARI KARTLAR: Burak (Erzincanspor), Ömer (Manisaspor)
TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta Şile Yıldızpor deplasmanında 2-2 berabere dönen Manisaspor evinde Anagold 24Erzincanspor'a 2-1 kaybederek eksi 3 puanda kaldı ve sonunculuktan kurtulamadı. Tempolu başlayan mücadelede Erzincanspor 8. dakikada Kerem ile öne geçerken, Manisaspor 13. dakikada Gökhan'ın golüyle tabelayı eşitledi: 1-1.
İkinci yarıya hızlı giriş yapan Erzincanspor 47'de Ali ile bir kez döha öne geçti. Skoru koruyan konuk takım Manisa 19 Mayıs Stadı'ndan galibiyetle ayrılmasını bildi ve 19 puana yükseldi. 

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