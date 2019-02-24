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Manisaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 2-2

Cemil SEVAL / MANİSA, () -  STAT: 19 Mayıs HAKEMLER: Cihan Ataş (xx), Hakan Yoldaş (xx), Ferdi Karadoruk (xx) MANİSASPOR: Deniz (x) - Berk (x), İlkay (xx), Kemal (x) (Dk. 85 Halit), Anıl (x), Bayram (xx), Ömer (xx), Okan (xx), Enes (xx) (Dk. 56...

Manisaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 2-2

Cemil SEVAL / MANİSA, () - 
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Cihan Ataş (xx), Hakan Yoldaş (xx), Ferdi Karadoruk (xx)
MANİSASPOR: Deniz (x) - Berk (x), İlkay (xx), Kemal (x) (Dk. 85 Halit), Anıl (x), Bayram (xx), Ömer (xx), Okan (xx), Enes (xx) (Dk. 56 Gökhan x), Furkan (xxx), Mehmetcan (x) (Dk. 70 Muhammed xx)
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi (xx) - Ferat (xx), Volkan (xx), Hasan (xxx), Umut (xx) (Dk. 88 Ercan), Mehmet Sıddık (xx) (Dk. 78 Nezir x), Ömer (x) (Dk. 67 Burak xx), Oğuz (xx), Mansur (x), Furkan (xxx), Bünyamin (x)
GOLLER: Dk. 22, Dk. 76 Furkan Yaman (Amed Sportif), Dk. 52 (Pen.) Furkan Parsak, Dk. 90+6 Muhammed (Manisaspor)
SARI KARTLAR: Kemal, Umut, İlkay, Bayram (Manisaspor), Umut, Furkan Yaman, Bünyamin (Amed Sportif Faaliyetler)
KIRMIZI KART: Dk. 90+8 Bünyamin (Amed Sportif Faaliyetler)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı. Konuk takım 22'ncı dakikada Furkan Yaman'la öne geçerken, siyah-beyazlılar 52'de Furkan Parsak'la tabelayı eşitledi. Amed Sportif Faaliyetler'de 76. dakikada Furkan Yaman bir kez daha sahneye çıktı. Ancak 90+6 dakikada Muhammed attığı golle Manisaspor'u mağlubiyetten kurtardı. Bu sonuçla Manisaspor eksi 3 puana yükseldi, 17. sıradan kurtulamadı. Amed Sportif Faaliyetler ise 35 puana çıksa da Play-Off hattının uzağında kaldı. 
22. dakikada Amed Sportif Faaliyetler öne geçti. Umut'un ortaladığı topa Furkan Yaman ceza sahası içinde kafayı vurdu: 0-1. 
39. dakikada Mansur ceza sahası dışından kaleyi yokladı, meşin yuvarlak auta çıktı. 
52. dakikada Manisaspor penaltı kazandı. Amed Sportif Faaliyetler savunmasının müdahalesiyle Furkan Prasak yerde kaldı, hakem Cihan Ataş beyaz noktayı gösterdi. Furkan Parsak penaltı atışını gole çevirdi: 1-1.
76. dakikada konuk takım bir kez daha öne geçti. Seri çalımlarla Manisaspor ceza alanına giren Furkan Yaman düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2. 
90+6. dakikada Manisaspor beraberliği sağladı. Amed Sportif Faaliyetler ceza sahası içinde oluşan karambolde Muhammet topa dokundu: 2-2.
90+8. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'den Bünyamin kırmızı kart gördü. 

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