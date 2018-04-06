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Manisaspor Adana deplasmanında

MANİSA,() - SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta 12 altyapı oyuncusuyla karayoluyla gidebildiği deplasmanda Elazığspor'a 8-1 yenilerek bitime 5 maç kala matematiksel olarak küme düşen Grandmedical Manisaspor, yarın Adana Demirspor'la dış...

Manisaspor Adana deplasmanında

MANİSA,() - SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta 12 altyapı oyuncusuyla karayoluyla gidebildiği deplasmanda Elazığspor'a 8-1 yenilerek bitime 5 maç kala matematiksel olarak küme düşen Grandmedical Manisaspor, yarın Adana Demirspor'la dış sahada rakip olacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 15.00'te start alacak maçı Emre Malok yönetecek. Tarihinin en sıkıntılı mali dönemini yaşayıp futbolcular, teknik kadro ve çalışanlarını kaybederek gençlerle kalan Manisaspor'un Adana'ya havayoluyla seyahatini Şehzadeler Belediyesi karşılayacak. Bu sezon 4'üncü teknik direktör olarak görev yapan Aytekin Viduşlu'nun da istifa ettiği Manisaspor'u maça kimin çıkaracağı belirsiz. Kulüp, Elazığspor deplasmanının esame listesine 13 futbolcu yazılamadığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 22 bin 500, maç öncesi ve sonrası röportaj ile basın toplantısına teknik direktör katılmadığı için ise 7 bin 500 TL ceza aldı.
HÜKMEN YENİLGİ AYIBI
Elazığspor deplasmanına A takımı 12 genç futbolcuyla, 18 saatlik karayolu yolculuğuyla gönderebilen Manisaspor, U21 takımı aynı gün yine Elazığ deplasmanında oynanması gereken maça çıkmadığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası aldı. Yeni yönetimininde de yaşanan para sıkıntısı yüzünden altyapıları maçlara çıkarmakta güçlük çeken Manisaspor, U21 Ligi'nde bir kez daha sahaya çıkmazsa ligden ihraç edilecek.

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