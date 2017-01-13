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Manisaspor'a zorlu rakip Boluspor

MANİSA, ()- TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde ilk yarıyı 12 puanla 16'ncı sırada ve düşme hattında tamamlayan Manisaspor, yarın 19 Mayıs Stadı'nda 26 puanla 5'inci basamakta yer alan Boluspor'u misafir edecek. Saat 18.30'da başlayacak...

Manisaspor'a zorlu rakip Boluspor

MANİSA, ()- TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde ilk yarıyı 12 puanla 16'ncı sırada ve düşme hattında tamamlayan Manisaspor, yarın 19 Mayıs Stadı'nda 26 puanla 5'inci basamakta yer alan Boluspor'u misafir edecek.
Saat 18.30'da başlayacak zorlu randevuyu Serkan Tokat, Oğuz Terzi ve Mehmet Salih Mazlum hakem üçlüsü yönetecek. Siyah beyazlı ekipte sakatlığı süren Berk, cezalı olan Erkan, paraları ödenmediği gerekçesiyle Kuşadası kampına katılmadıkları için kadro dışı bırakılan Bakaki ve Konde ile Nijerya'dan dönmeyen Eneramo forma giyemeyecek.
İlk yarının son 2 maçın kaybedip kalesinde 9 gol gören Boluspor'un ara transferde aralarında Musa Sinan, Kadir Bekmezci, Guido Koçer ve Mitchell te Vrede'nin de yer aldığı önemli takviyeler yaptığını hatırlatan teknik direktör Sait Karafırtınalar, şunları söyledi:
"Rakibimiz kadro kalitesini yeni transferlerle daha da artırdı. Buna karşılık bizim ciddi eksiklerimiz var. Ancak şartlar ne olursa olsun kazanmak için mücadele edeceğiz."
Sait  Karafırtınalar'ın yeni transferlerden Gökhan Sazdağ'a ilk 11'de yer verip Umut Gündoğan'ı yedek soyundurması bekleniyor.

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