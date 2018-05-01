Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs gazisi, yılan sokması sonucu öldü
Kıbrıs gazisi, yılan sokması sonucu...
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...

Manisaspor'a vefa günü

MANİSA, () Spor Toto 1'inci Lig'den düşmesi haftalar önce kesinleşen, mali sıkıntıları ve borç yükü yüzünden elinde yalnızca altyapıdan gençler kalan Grandmedical Manisaspor, yarın vefa gecesi düzenleyecek.  Başkan Gökay Budak'ın...

Manisaspor'a vefa günü

MANİSA, ()

Spor Toto 1'inci Lig'den düşmesi haftalar önce kesinleşen, mali sıkıntıları ve borç yükü yüzünden elinde yalnızca altyapıdan gençler kalan Grandmedical Manisaspor, yarın vefa gecesi düzenleyecek. 
Başkan Gökay Budak'ın bir süredir üzerinde çalıştığı Tarık Almış Tesisleri'ndeki organizasyona siyasiler, belediye başkanlarının yanı sıra kulübün Süper Lig'de yer aldığı dönemdeki unutulmaz futbolcuları Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Caner Erkin, Uğur İnceman gibi isimler davet edildi. Gökay Budak, "Manisaspor, tüm Manisalıların takımıdır. Bu yarım asırlık arma şehre büyük değer katmıştır. Ben kentin kulübüne destek olacağına inanıyorum. Umarım kulübü tekrar ayağa kaldırırız" dedi. 
Budak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borç taksitlendirmesiyle ilgili olarak görüşmeler yaptıklarını, yeniden yapılandırmaya gideceklerini açıkladı.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314