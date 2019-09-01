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Manisaspor'a puan morali
Son 2 yılda 2 kez küme düşerek 3'üncü Lig'e gerileyen, henüz lig başlamadan FIFA tarafından borçları yüzünden 6 puanı daha silinince sezona eksi 6 puanla giren Manisaspor, ilk hafta Sultanbeyli Belediyespor deplasmanında aldığı 0-0'lık...
SPOR 01.09.2019, 11:38
Son 2 yılda 2 kez küme düşerek 3'üncü Lig'e gerileyen, henüz lig başlamadan FIFA tarafından borçları yüzünden 6 puanı daha silinince sezona eksi 6 puanla giren Manisaspor, ilk hafta Sultanbeyli Belediyespor deplasmanında aldığı 0-0'lık beraberlikle moral buldu.
Transfer yasağıyla kadrosu tamamen son 1 yıl içinde profesyonel yapılan altyapı oyuncularından oluşan, sezon öncesi takıma amatör takviyeler yapan siyah-beyazlılarda 11'de forma giyen Burak Can ve Vahap'a maçtan 2 gün önce profesyonel lisans çıkarıldı. Yaşadığı sayısız krize rağmen ayakta kalıp ilk maçtan puan almayı başaran Manisaspor, İstanbul'a kadar gelen taraftarlarının da yüzünü güldürdü. Taraftarlar, maçın ardından genç futbolcuları bağırlarına bastı.
Transfer yasağıyla kadrosu tamamen son 1 yıl içinde profesyonel yapılan altyapı oyuncularından oluşan, sezon öncesi takıma amatör takviyeler yapan siyah-beyazlılarda 11'de forma giyen Burak Can ve Vahap'a maçtan 2 gün önce profesyonel lisans çıkarıldı. Yaşadığı sayısız krize rağmen ayakta kalıp ilk maçtan puan almayı başaran Manisaspor, İstanbul'a kadar gelen taraftarlarının da yüzünü güldürdü. Taraftarlar, maçın ardından genç futbolcuları bağırlarına bastı.
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