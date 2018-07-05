Manisaspor'a kombine desteği

MANİSA, () - TFF 2'nci Lig'e düşen Manisaspor'a belediyelerden kombine desteği geldi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in ardından Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de kulübe kombine katkısı verdi. Manisaspor 2'nci Başkanı Yunus Emre Şahin, yöneticiler Nurullah Aksöz ve Hasan Ertekin'i makamında kabul eden Çerçi, 500 adet kombine aldı. Çerçi, ziyarette kentin en büyük marka değeri Manisaspor'a destek olacaklarının sözünü verdi. Manisaspor'un yeni sezon kombineleri 100 TL'den satılıyor. İlk etapta kapalı alt tribüna kombine satışına açan yönetim, 5 bin adet bilet satmayı hedefliyor.