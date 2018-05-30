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Manisaspor'a FIFA şoku

MANİSA,() - GELECEK sezon TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Grandmedical Manisaspor, eski oyuncusu Ariza Makukula'ya olan borcu yüzünden iyice köşeye sıkıştı. Portekizli golcüye olan borçları yüzünden toplamda 12 puanı silinen siyah-beyazlılar...

Manisaspor'a FIFA şoku

MANİSA,() - GELECEK sezon TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Grandmedical Manisaspor, eski oyuncusu Ariza Makukula'ya olan borcu yüzünden iyice köşeye sıkıştı. Portekizli golcüye olan borçları yüzünden toplamda 12 puanı silinen siyah-beyazlılar FIFA'dan gelen "Küme düşürülmeyi görüşeceğiz" yazısıyla sarsıldı. FIFA Disiplin Komitesi'nin 28 Mayıs'ta Manisaspor kulübüne gönderdiği yazıda, "18 Haziran'a kadar Makukula'ya ödeme yapılmazsa veya yeni ödeme planı ile ilgili bir anlaşma yazısı gönderilmezse, 29 Haziran tarihinde yapacağımız FIFA Disiplin Kurulu toplantısında, kulübün küme düşürülüp düşürülmeyeceğini karara bağlayacağız" denildi. 
Tarihi cezayla karşı karşıya gelen yönetim büyük şok yaşadı. Daha 2'nci Lig'e başlamadan 3'üncü Lig'in yolunu tutma tehlikesi yaşayan siyah-beyazlılar faizlyeriyle birlikte Makukula'ya olan 1.9 milyon Euro civarındaki borcu ödeyebilmek için kaynak arayışlarına başladı. Makukula'nın avukatı Alexis Rutman'la görüşme planlayan yönetim, sorunu çözemezse Manisaspor büyük bir girdabın içine girecek. Başkan Gökay Budak, davalık oldukları futbolcuların avukatlarıyla görüşme yaptıklarını belirterek, "Futbolcularla ilgili bir sıkıntı yok. Sadece Futbol Federasyonu bizden "borcu yoktur" yazısı istiyor. Bundan dolayı yeni sezona federasyonun vereceği 3 puan silme cezası ile başlayabiliriz. Bunun dışında başka bir ceza beklemiyoruz" demişti. 

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