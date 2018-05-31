Manisaspor'a artçı şok

MANİSA, ()

Geride bıraktığımız sezonda FIFA ve Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafından borçları nedeniyle 9 puanı silinip TFF 2'nci Lig'e düşen, eski yabancılardan Simpson'un alacağı yüzünden yine puan silme, 18 Haziran'a kadar ödemeye veya yapılandırma yapmazsa Makukula dosyasından da küme düşürme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Manisaspor'a yeni yaptırım geldi.

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan gelen taleple yine Makukula dosyası yüzünden Tarzan'ın biten sezondan 3 puanı daha silindi. Bu yıl daha önce Makukula borcu yüzünden 6 puanından olan siyah-beyazlılara, kulüpte 6 yıl önce forma giyen futbolcu için Portekiz Futbol Federasyonu'na 25 bin Euro yetiştiricilik bedeli ödenmediğinden FIFA'dan 3 puan silme cezası daha geldi. Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde Makukula yüzünden toplam 9 puanı giden Manisa'nın biten sezondaki puanı 15'ten 12'ye düşürüldü. Yok olma tehlikesi yaşayan Manisaspor, Makukula nedeniyle 3 ayrı küme düşürme cezası alabilir. Kulübün bu transfer yüzünden sadece Benfica'ya 1.9 milyon Euro borcu bulunuyor.

