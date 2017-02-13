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Manisaspor 3'te 3 peşinde

TFF 1'inci Lig'de Ümraniyespor ve Eskişehirspor'u üst üste 5'er golle mağlup ederek aylar sonra ilk kez düşme hattından sıyrılan Manisaspor, bu hafta Giresunspor'u ağırlayacağı maçla ilk kez 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Teknik Direktör...

Manisaspor 3'te 3 peşinde
TFF 1'inci Lig'de Ümraniyespor ve Eskişehirspor'u üst üste 5'er golle mağlup ederek aylar sonra ilk kez düşme hattından sıyrılan Manisaspor, bu hafta Giresunspor'u ağırlayacağı maçla ilk kez 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Skor önemli değil. Giresunspor karşısında da galibiyet istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Artık her maçı kazanmak için mücadele edeceklerini söyleyen tecrübeli teknik adam,"Ümraniyespor ve Eskişehirspor karşısına çıkarken 5 atma düşüncemiz yoktu. Oyunu tutturduk ve 5'er gol attık. Giresunspor karşısında top yalnız bir kez kale çizgisini geçecekse o gol bizim olsun. Sonuçta 5 gole de 1 gole de 3 puan veriliyor" diye konuştu. Ara transferde yapılan takviyelerin takıma iyi geldiğini de söyleyen teknik adam, "Devre arası çok oyuncu aldık. Eski oyuncularımız rekabetten kaynaklanan artı bir performans verdi. Metin, Bahattin, Erman gibi isimlerin performansları ikinci yarıda ikiye katlandı. Şimdi forma arslanın ağzında" dedi.

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