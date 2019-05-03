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Manisaspor 2. Lig'e Ankara'da veda edecek

MANİSA, () TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta haftalar önce küme düşmesi kesinleşen puansız Manisaspor, yarın şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Keçiörengücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ankara Aktepe Stadı'nda Ali Karatutlu'nun yöneteceği...

Manisaspor 2. Lig'e Ankara'da veda edecek

MANİSA, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta haftalar önce küme düşmesi kesinleşen puansız Manisaspor, yarın şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Keçiörengücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ankara Aktepe Stadı'nda Ali Karatutlu'nun yöneteceği maç saat 15.30'da başlayacak. Keçiörengücü, Manisaspor'u yendiği takdirde 1. Lig'e çıkacak. Diğer sonuçlarda ise Keçörengücü, rakibi Kastamonuspor 1966'nın alacağı skorlara bakacak. Manisaspor Teknik Direktörü Kazım Akgün, 2. Lig'e veda maçında ellerinden gelen oyunu ortaya koyacaklarını söyledi. Akgün, "Çok zorluklar yaşadık ve maalesef küme düştük. Veda maçımızı onurlu bir şekilde tamamlayacağız" dedi.
MİNİKLERDEN TATLI ZİYARET
TARİHİ borç yükü ve tamamen altyapı oyuncularından kurulu kadrosuyla üst üste ikinci kez küme düşen Manisaspor, sezonun son haftası öncesi küçük hayranlarının ziyaretiyle moral buldu. Manisa'da eğitim veren özel bir okulun öğrencilerini misafir eden Manisaspor'da Teknik Direktör Kazım Akgün, minik öğrencilerle yakından ilgilenirken 19 Mayıs Stadı'nı gezdirdi. Daha sonra sahaya çıkıp Manisasporlu futbolcular ile top oynayan minik öğrenciler, siyah-beyazlılara baklava ikram etti. 

(FOTOĞRAFLI)

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