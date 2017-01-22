Manisaspor 1'e sevindi

TFF 1'inci Lig'de kendisi gibi alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Elazığspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Manisaspor, alınan 1 puandan memnun. 1-0 öne geçtikleri maçta 2-1 geriye düştükten sonra beraberliği yakalamanın önemli olduğunu söyleyen teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Aynı kadroyla geçen sezon bu ligde play off oynamış bir takımdan puan koparmak son derece önemli. Yeni transferler takıma uyum sağladıkta, grafiğimiz yükselecek" dedi.

Elazığspor randevusunun bazı çevrelerce ölüm-kalım maçı gibi lanse edilmesine karşı olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "Biz olaya böyle bakmadık. Kaybetsek bile telafisi olabilecek bir müsabakaydı. Her şeye rağmen futbolu çirkinleştirmeden, kazanmak için elimizden geleni yaptık" ifadesini kullandı. Siyah beyazlı ekip, bir günlük tatilin ardından 21 Ocak Pazar günü evinde oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.

İYİ Kİ DOĞDUN DİVOM

Manisaspor'un savunma oyuncusu Daniel Dimov 28'inci doğum gününü Elazığspor maçının ardından takım arkadaşlarıyla birlikte kamp yaptıkları otelde kutladı. Bulgar futbolcu, kutlamada kendisi için hazırlanan pastayı teknik heyet ve futbolcuların alkışları arasında kesti. FOTOĞRAFLI