Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
Türk sporu önemli bir ismini...
İran, Türk ve Rus heyeti Astana öncesi bir araya geldi
İran, Türk ve Rus heyeti...
Taksiye indi bindi ücreti :8 lira 75 kuruş
Taksiye indi bindi ücreti :8...
ABD, Astana görüşmelerine heyet göndermeyecek
ABD, Astana görüşmelerine heyet göndermeyecek

Manisaspor 1'e sevindi

TFF 1'inci Lig'de kendisi gibi alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Elazığspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Manisaspor, alınan 1 puandan memnun. 1-0 öne geçtikleri maçta 2-1 geriye düştükten sonra beraberliği yakalamanın önemli olduğunu...

Manisaspor 1'e sevindi
TFF 1'inci Lig'de kendisi gibi alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Elazığspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Manisaspor, alınan 1 puandan memnun. 1-0 öne geçtikleri maçta 2-1 geriye düştükten sonra beraberliği yakalamanın önemli olduğunu söyleyen teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Aynı kadroyla geçen sezon bu ligde play off oynamış bir takımdan puan koparmak son derece önemli. Yeni transferler takıma uyum sağladıkta, grafiğimiz yükselecek" dedi.
Elazığspor randevusunun bazı çevrelerce ölüm-kalım maçı gibi lanse edilmesine karşı olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "Biz olaya böyle bakmadık. Kaybetsek bile telafisi olabilecek bir müsabakaydı. Her şeye rağmen futbolu çirkinleştirmeden, kazanmak için elimizden geleni yaptık" ifadesini kullandı. Siyah beyazlı ekip, bir günlük tatilin ardından 21 Ocak Pazar günü evinde oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.
İYİ Kİ DOĞDUN DİVOM
Manisaspor'un savunma oyuncusu Daniel Dimov 28'inci doğum gününü Elazığspor maçının ardından takım arkadaşlarıyla birlikte kamp yaptıkları otelde kutladı. Bulgar futbolcu, kutlamada kendisi için hazırlanan pastayı teknik heyet ve futbolcuların alkışları arasında kesti.

FOTOĞRAFLI            

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55