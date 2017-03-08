Manisapor kalecisi İsmail'in evlat acısı

Hemen her maçtan sonra oğlunu görmek ve eşi Ebru Şahmalı'ya destek olmak için soluğu memleketi Adana'da alan deneyimli file bekçisinin, Bandırmaspor karşılaşmasından sonra da Adana'ya gittiği belirtildi. Manisaspor yönetimi, resmi siteden yaptığı açıklamada bugün toprağa verilecek minik Muhammet'e rahmet, İsmail Şahmalı ve eşine ise sabır diledi. FOTOĞRAF
Hemen her maçtan sonra oğlunu görmek ve eşi Ebru Şahmalı'ya destek olmak için soluğu memleketi Adana'da alan deneyimli file bekçisinin, Bandırmaspor karşılaşmasından sonra da Adana'ya gittiği belirtildi. Manisaspor yönetimi, resmi siteden yaptığı açıklamada bugün toprağa verilecek minik Muhammet'e rahmet, İsmail Şahmalı ve eşine ise sabır diledi. FOTOĞRAF