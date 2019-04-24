Manisalı görme engelli atletlerden 12 madalya

Erhan KASIRGA / MANİSA, ()

TÜRKİYE Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları madalyalara ambargo koydu. Manisalı sporcular yarışmalarda 6 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 12 madalya elde etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Samsun İlkadım Atletizm Stadı'nda yapılan organizasyona 32 ilden 300 sporcu katıldı. Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularından Utkuhan Baydar, Enver Kala, Rabia Sarı, Tuğba Köse, Ferit Ünsal, Can Düzlük ve Faruk Korkmaz yarışlarda büyük başarı elde etti.

(FOTOĞRAFLI)