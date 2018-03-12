Manisa şampiyonluğa koşuyor

MANİSA, () - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Erbaaspor'u da 2-0 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, sezonun son 8 haftası öncesi şampiyonluğa koşuyor. Ligde en yakın rakibinin 12 puan önünde liderlik koltuğundaki yerini koruyan yeşil-beyazlı ekip, tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e çıkışını ilan etmek için günleri sayıyor. Manisa BŞB'nin son 8 maçı 7 galibiyetle geçmesi, kalan haftalarda teknik heyet, yönetim ve taraftarlara güven veriyor.