Manisa Play-Off'ta avantaj arayacak

Erhan KASIRGA / MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu 62 puanla üçüncü sırada tamamlayıp adını Play-Off'a yazdıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, çeyrek finaldeki rakibi Tuzlaspor'a bileniyor.

Kendisi gibi uzun süre şampiyonluk kovalayan Tuzla'yla normal sezonda oynanan iki maçta da golsüz berabere kalan Manisa BŞB, perşembe günü deplasmandaki ilk sınavda avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Teknik direktör Taner Taşkın, 13 Mayıs Pazartesi günü evlerinde oynayacakları rövanş öncesi avantajlı bir skorla Manisa'ya dönmek istediklerini dile getirdi.

Taşkın, "Tuzlaspor'u 2 kez izleme fırsatı buldum. Gerçekten kompakt oynayan, bana göre grubun iyi takımlarından birisi. Erken final havasında geçecek maçlardan biri. Çünkü gerçekten tam bu ligin oyuncularına sahip, derli toplu, ne yaptığını bilen takıma karşı mücadele vereceğiz. Zor bir maç olacak. Deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz. Oradan eğer istediğimiz sonucu alırsak Manisalıların desteğiyle ikinci maçta turu geçmek istiyoruz. Takımımızda herkes moralli, herkes istekli ve arzulu. Bu da bizi umutlandırıyor. Herkesten dua istiyoruz. Manisa'nın duasını arkamızda hissetmek istiyoruz. Biz sahada gereken mücadeleyi göstereceğiz. İnşallah Manisa'ya avantajlı bir skorla döneceğiz" diye konuştu.

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