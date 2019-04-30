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Manisa'nın iki yüzü

Erhan KASIRGA / MANİSA, () MANİSA'da tarihi başarılarla dolu olan kentin en köklü kulübü Manisaspor, son 2 sezonda üst üste küme düşerken henüz 2015'te amatör kategoride mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor ise art arda ikinci...

Manisa'nın iki yüzü

Erhan KASIRGA / MANİSA, ()

MANİSA'da tarihi başarılarla dolu olan kentin en köklü kulübü Manisaspor, son 2 sezonda üst üste küme düşerken henüz 2015'te amatör kategoride mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor ise art arda ikinci kez zafere koşuyor. Geçmişinde eski A Milli Takım teknik patronları Ersun Yanal ve Mustafa Denizli gibi teknik direktörlerin çalıştırdığı, Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Caner Erkin, Holosko, Hakan Balta, Uğur İnceman gibi yıldız futbolcuların yolunun geçtiği Manisaspor, 2012 yılında Süper Lig'e veda etti. O tarihten sonra 1. Lig ve 2. Lig arasında mekik dokuyan siyah-beyazlılar, borçları yüzünden geçen sezon aldığı 12 puan silme cezasıyla 1. Lig'e veda etti.
Bu sezon da eski yabancılara olan borçlardan 15 puanı silinen, mali sıkıntıyla tesislerinin elektrik, gaz ve suyu kesilip şampiyonluk kupaları bile haczedilerek borçlu olunan kasap tarafından satın alınan kulüp, tamamen altyapıdan kadrosuyla bitime 7 hafta kala 2. Lig Beyaz Grup'a mendil salladı. Manisa'nın grubunda puanı bulunmuyor. Manisaspor'un yönetimiyle ters düşen Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Manisa Büyükşehir Belediyespor, henüz 4 yıl önce tarihinde ilk kez profesyonel lige çıktı. Geçen yıl Manisaspor'un 2. Lig'e düştüğü gün 3. Lig'te şampiyon olup ilk kez 2. Lig'e yükselen Manisa BŞB, bu sezon da adını Play-Off'a yazdırdı. Manisa ekibi Play-Off'tan adını 1. Lig'e yazdırmaya çalışacak.

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