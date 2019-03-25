Manisa'nın gururu Ayşe Begüm Onbaşı'nın büyük heyecanı

Cemil SEVAL-Erhan KASIRGA / MANİSA, ()

AEROBİK cimnastikte gençlerde Dünya ve Avrupa Şampiyonu unvanı bulunan Manisalı sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, büyükler kategorisinde ilk kez Portekiz'de yarışacak. 17 yaşındaki sporcu Portekiz'in Cantanhede kentinde 28-31 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda kendisi gibi birçok uluslararası derecesi bulunan Emir Erışık'la birlikte madalya kovalayacak. Genç yaşında 2016'da Güney Kore'de Dünya Şampiyonu, 2017'de İtalya'da Avrupa Şampiyonu, 2018'de Okul Olimpiyatları ve Akdeniz Oyuncuları şampiyonu Ayşe Begüm, antrenmanlarını Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Ekin eşliğinde Manisa Muradiye Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Portekiz'deki şampiyona öncesi büyük heyecan yaşayan Ayşe Begüm Onbaşı ve Emir Erışık, tek hedeflerinin kürsüye çıkıp ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek olduğunu söyledi. Büyükler (senior) kategorisinin gençlerden farklı olduğunu belirten Ayşe Begüm, "Bu sene Portekiz'de düzenlenecek olan Aerobik Jimnastik Dünya Kupası'nda tek bayanlarda mücadele edeceğim. Buradaki asıl hedefim finale kalıp daha sonra ilk kez altın madalya almak olacak. Emir de tek erkeklerde yarışacak. Bu Dünya Kupası aslında Bakü'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın elemesi niteliğinde. Burada güzel sonuçlar bulursak Bakü'ye de katılma hakkı bulacağız. Hedefimiz büyüklerde Avrupa Şampiyonası'na katılıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

Ayşe Begüm Onbaşı, "15-17 yaş ve senior kategorisi arasında büyük bir fark var. Gerçekten büyüklerde adına yakışır bir heyecanı var. Normalde çok kolay yaptığınız bir hareketi titreyerek yapabiliyorsunuz. İlk defa yarışacağımız için heyecanlıyız. En iyisini yapacağımızın sözünü veriyoruz. Ayrıca Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Yunus Öztürk'e sundukları imkanlar için teşekkür ederim" diye konuştu.

Emir Erışık ise, "Begüm'ün de dediği gibi senior kategorisinde bu sene ilk kez yarışacağız. Portekiz'de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İlk kez podyuma çıkacağımız Portekiz'de hedefimiz önce ilk sekize kalmak, ardından da finale kalıp şampiyon olmak ve İstiklal Marşımızı okutmak" dedi.

EKİN: "HEDEF İSTİKLAL MANŞI'NI OKUTMAK"

AEROBİK Cimnastik Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Ekin, Portekiz'de hedeflerinin İstiklal Marşı'nı okutmak olacağını söyledi. Ekin, "Aerobik Jimnastik Dünya Kupası'nda 4 sporcu, 2 antrenör ve 1 uluslararası hakem ile ülkemizi temsil edeceğiz. Her kategoride ilk hedefimiz İstiklal Marşımızı okutabilmek. Bu hedefe ulaşmak için haftalardır çalışıyoruz. Ayşe ve Emir bu sene ilk defa senior kategorisinde yarışacaklar. Bunun heyecanı var. Bizim Milli Takım olarak asıl hedefimiz mayıs ayında Bakü'de yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Burada istediğimiz sonuçları alırsak ki biz almak için mücadele edeceğiz, Avrupa Şampiyonası için büyük moral olacak. Portekiz'den sonra hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Avrupa Şampiyonası'nda İstiklal Marşımızı hem de dostlarımız Azerilerle birlikte okutursak, ülkemiz ve Türk cimnastiği adına çok güzel bir başarı elde etmiş olacağız. Herkesin duasını bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ayşe Begüm Onbaşı ve Emir Erışık'ın antreman görüntüleri

- Ayşe Begüm Onbaşı röportaj

- Emir Erışık röportaj

- Antrenör Mehmet Ali Ekin röportaj

- Genel ve detay görüntüler

HABER-KAMERA: Cemil SEVAL-Erhan KASIRGA / MANİSA, ()