Manisa Futbol Kulübü-Zonguldak Kömürspor: 1-0
Cemil SEVAL / MANİSA, () STAT: Mümin Özkasap Tesisleri HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Mücahit Değirmenci (xx), Barkın Güdü (xx) MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xxx) - Mustafa (xxx), Erman (xx), Erhan (xxx), Emir (xx) (Dk. 69 Ferhat xx),...
Cemil SEVAL / MANİSA, ()
STAT: Mümin Özkasap Tesisleri
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Mücahit Değirmenci (xx), Barkın Güdü (xx)
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xxx) - Mustafa (xxx), Erman (xx), Erhan (xxx), Emir (xx) (Dk. 69 Ferhat xx), Volkan (xx) (Dk. 76 Zahit xx), Onur (xxx), Mehmet (xxx), Dilaver (x), Oğuz (xxx), Serdar (xxx) (Dk. 90 Sinan)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (x) - Cenk (xx), Çağrı (x) (Dk. 83 Berkan), Hakan (xx), Ramazan (x), Oğuzhan (x) (Dk. 66 Onurcan x), İsmail (x), Muammer (xx), Serhat (xx), Tezcan (x) (Dk. 62 Gürkan x), Görkem (x)
GOL: Dk. 17 Serdar (Manisa FK )
SARI KARTLAR: Oğuz, Erhan (Manisa FK), Sinan (Zonguldak Kömürspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Manisa Futbol Kulübü ilk maçında evinde Zonguldak Kömürspor'u tek golle geçmeyi başardı: 1-0. Siyah-beyazlıları galibiyete taşıyan gol 17'nci dakikada yeni transferi Serdar'dan geldi. İlk hafta fire vermeyen Ege ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı.
10'uncu dakikada Manisa FK'dan Volkan sol kanattan ortaladı. Erhan'ın şutunda top auta çıktı.
11'inci dakikada Zonguldak Kömürspor'dan Serhat'ın sert şutunda kaleci Ömer topu güçlükle kornere çeldi.
17'nci dakikada Manisa FK golü buldu. Erhan'ın kullandığı serbest vuruşta topa uyu yükselen Serdar kafayla fileleri sarstı: 1-0.
22'nci dakikada ceza sahasının bitişiğinden serbest vuruş kullanan Zongulda Kömürsporlu Muammer, topu auta yolladı. Karşılaşmanın ilk yarısı Manisa FK ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
80'inci dakikada Manisa FK serbest vuruş kazandı. Dilaver'in kullandığı frikikte meşin yuvarlak az farkla yandan oyun alanını terk etti.
Ev sahibi Manisa FK sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
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