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Manisa Futbol Kulübü - İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-3

MANİSA, () STAT: Mümin Özkasap HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Cemal Alpay (xx)  MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Yusuf (x) - Mehmet (xx) (Dk. 78 Yiğit xx), Oğuz (xx), Erman (xxx), Emir (xx), Erhan (xxx), Onur (xx), Umut (xx),...

SPOR 19.12.2019, 15:02
Manisa Futbol Kulübü - İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-3

MANİSA, ()

STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Cemal Alpay (xx) 
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Yusuf (x) - Mehmet (xx) (Dk. 78 Yiğit xx), Oğuz (xx), Erman (xxx), Emir (xx), Erhan (xxx), Onur (xx), Umut (xx), Zahit (xxx) (Dk. 62 Serdar xx), Çağrı (xx), Sinan (x)
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Doğan (xx) - Ramazan Emirhan (xx), Aksel (xxx), Mehmet Eray (x) (Dk. 59 Ahmet Kürşat xxx), Ercan (xxx), Ümran (xx), Taner (xx), Barış Emirhan (x) (Dk. 46 Ömer xxx), Sinan (xx) (Dk. 72 Ahmet Zekerriya xx), Osman Can (x), Selahattin (xx)
GOLLER: Dk. 30 Zahit, Dk. 83 Erman, Dk. 90+1 Erhan (Manisa FK), Dk. 63 (P) Aksel, Dk. 73 ve Dk. 87 Ömer (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Oğuz (Manisa FK), Aksel, Selahattin, Sinan, Ercan (Kayserispor)

Ziraat Türkiye Kupası 5'nci Tur rövanş maçında 2'nci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'la evinde 3-3 berabere kalarak elendi. Eşleşmenin Kayseri'deki ilk maçını 3-2 kaybeden Manisa FK, rövanşta ilk yarıyı 30'uncu dakikada Zahit'in golüyle galip tamamlayıp tur için umutlandı. Gol düellosu şeklinde geçen ikinci yarıda konuk ekibin gollerini 63'üncü dakikada penaltıdan Aksel, 73 ve 87'nci dakikalarda Ömer attı. Manisa ekibinin golleri 83'üncü dakikada Erman ve 90+1'inci dakikada Erhan'dan geldi. Bu skorla Kayserispor, adını son 16'ya yazdıran taraf oldu.

22'nci dakikada Manisa ekibinde Çağrı'nın ceza sahasında şutunda kaleci Doğan gole izin vermedi.
30'uncu  dakikada ev sahibi öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Zahit'in orta şut karışımı vuruşuna savunmada Sinan'in ters vuruşu kaleci Doğan'ı yanıltıp ağlarla buluştu: 1-0.
42'nci  dakikada Kayserisporlu Selahattin'in ceza alanı dışından şutu kaleci Yusuf'ta kaldı.
İlk yarı bu skorla bitti.
57'nci dakikada Manisa FK mutlak golden oldu. Mehmet, sağ kanattan ceza sahasına girip topu kale önünde bomboş pozisyondaki Sinan'a ortaladı. Sinan zoru başarıp topu auta attı.
63'üncü dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Erman, ceza sahası içinde hava topuna eliyle müdahale edince Hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi. Atışı Aksel gole çevirdi: 1-1.
73'üncü dakikada Kayserispor ikinci golü buldu. Sağ kanattan yapılan ortaya arka direkte Ömer'in gelişine şutu kaleci Yusuf'un bacakları arasından ağlara gitti: 1-2.
83'üncü dakikada skor eşitlendi. Çağrı'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Erman kafayla kaleciyi avladı: 2-2.
87'nci dakikada Kayserisporlu Ömer, orta sahadan derinlemesine pasla kaleci Yusuf'la karşı karşıya takımını öne geçirdi: 2-3.
90+1'inci dakikada Manisa FK'da sağ kanattan sıfıra inen Onur'un ortasını kale önünde gole çeviren Erhan skoru belirledi: 3-3.
90+6'ncı dakikada Erhan'ın kullandığı serbest vuruş üst direkte patladı.

BÜLENT UYGUN MAÇ GÜNÜ GELDİ 
Mücadele Mümin Özkasap Spor Tesisleri'ndeki karşılaşma yoğun sis altında oynandı. Maç öncesi sahayı inceleyen Hakem Atilla Karaoğlan, 90 dakika başlamadan 1 saat önce sis hafif dağılınca karşılaşmanın oynanmasına onay verdi. Süper Lig'de düşme hattında yer alan Kayserispor, ligdeki Başakşehir maçı öncesi yabancı oyuncularını Manisa'ya getirmeyip tamamen yerli ve genç oyuncularla kupa rövanşında mücadele etti. Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, rahatsızlığı nedeniyle maç günü Manisa'ya gelebildi.

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