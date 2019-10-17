Manisa FK öğrencilerle buluştu
MANİSA, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta namağlup lider Manisa Futbol Kulübü'nde yönetici ve futbolcular, Gediz Ortaokulu ve TBMM 85'inci Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Kulüp CEO'su Levent Devrim, genel müdür...
MANİSA, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta namağlup lider Manisa Futbol Kulübü'nde yönetici ve futbolcular, Gediz Ortaokulu ve TBMM 85'inci Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Kulüp CEO'su Levent Devrim, genel müdür Alparslan Kaya, halkla ilişkiler sorumlusu Zerrin Ağar ve futbolculardan Ömer Kahveci, Erhan Kara ve Çağrı Giritlioğlu'nun katıldığı etkinlik oldukça renkli geçti. Ziyaretlerde Levent Devrim, futbolcuların imzalarının yer aldığı çerçeveli formayı Gediz Ortaokulu Müdürü Evren Arslan ve TBMM 85'inci Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Niyazi Akkuş'a hediye ederken, futbolcular da beden eğitimi derslerinde kullanılması için futbol, basketbol ve voleybol toplarından oluşan seti her iki okulun öğrencilerine hediye etti. Okullardaki söyleşilerde futbolcular, öğrencilerin sorularını cevapladı.
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