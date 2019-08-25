Manisa FK geleceği planlıyor

İZMİR, () -

Şampiyonluk hedeflediği TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi 13 transferle güçlü bir kadro oluşturan Manisa Futbol Kulübü'nde Başkan Mevlüt Aktan, yalnız bugünü değil geleceği planladıklarını söyledi.

Geçen sezon tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkma şansını Play-Off'ta kaybettikten sonra yaz döneminde şirketleşip isim, logo ve renk değişikliğine giden siyah-beyazlılarda Başkan Aktan, "Geçen sezon da iyi bir kadromuz vardı ama şampiyonluğu ıskaladıktan sonra Play-Off'ta hedefimize ulaşamadık. Bu sezon ilk 11'den 9 kişiyi tutup çok tecrübeli isimleri kadromuza kattık. Oyuncularına yükümlülüklerini günü gününe yerine getiren bir kulübüz ama üst liglerden isimlerin bizi seçmesi parayla değil vizyonla alakalı" dedi.

Sportif Direktör Levent Devrim'le birlikte Avrupa'nın başarılı kulüplerini ziyaret ederek kendilerine bir model çıkarttıklarını belirten Başkan Mevlüt Aktan, "Sadece bu yıl şampiyon olmayı değil başarımızı sürdürüp üst liglerde kalıcı bir takım yaratmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda hem altyapıda hem tesisleşme anlamında hem de A takımda yapılanıyoruz. Altyapıdaki çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı. U14 takımımız Türkiye şampiyonu oldu. Önümüzdeki süreçte kendi stadında oynayan, altyapıda ve A takımda temelleri sağlam bir Manisa FK'yı oluşturmanın planlarını yapıyoruz" diye konuştu.

Manisa FK, yeni yapılanmasını 27 Ağustos Salı günü düzenleyeceği tanıtım töreninde açıklalayacak.