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Manisa FK, Galip Güzel ile anlaştı
SPOR 31.01.2020, 13:43
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Manisa Futbol Kulübü, sezonun ilk yarısında TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da forma giyen Galip Güzel'le anlaştı. Menemen ekibinde fazla forma şansı bulamayınca gönderilen tecrübeli orta saha oyuncusu yeni kulübüyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki Galip, "Buraya kariyerimdeki 6'ncı şampiyonluğu yaşamak için geldim" dedi. İmza törenine katılan Başkan Mevlüt Aktan da tecrübeli futbolcuya güvendiklerini dile getirdi.
Futbola Merzifonspor'da başlayan Galip Güzel, Galatasaray’ın altyapısına geçtikten sonra Fatih Karagümrük’te profesyonelliğe geçiş yaptı. Galip; Türk Telekomspor, 1461 Trabzon, Bandırmaspor, Başkent Akademi, Osmanlıspor, Alanyaspor, Sivasspor, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor, Osmanlıspor kulüplerinde de oynadı.
Futbola Merzifonspor'da başlayan Galip Güzel, Galatasaray’ın altyapısına geçtikten sonra Fatih Karagümrük’te profesyonelliğe geçiş yaptı. Galip; Türk Telekomspor, 1461 Trabzon, Bandırmaspor, Başkent Akademi, Osmanlıspor, Alanyaspor, Sivasspor, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor, Osmanlıspor kulüplerinde de oynadı.
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