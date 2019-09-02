Manisa FK daha iyi olacak

MANİSA, () -

ŞAMPİYONLUK iddiasıyla hazırlandığı TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında evinde Zonguldak Kömürspor'u 1-0 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör İsmail Ertekin daha iyi oynamaları gerektiğini söyledi. Zonguldak maçının genelinde üstünlüğün kendilerinde olduğunu belirten Ertekin, "Bol gol pozisyonu bulduk ama değerlendiremedik. Rakibimize de gol pozisyonu vermedik. Maçın sonlarına doğru 1-0'ın verdiği sonuçla panik yaptık. Aslında bizim gibi bir takım bunu yapmamalıydı" dedi.

"Bundan sonraki maçlarda daha dengeli olacağımızı düşünüyorum" diyen tecrübeli teknik adam, "Bu maç itibarıyla takımımı çok beğendiğimi söyleyemem. Kaliteli bir takımız ama daha iyi oynamamız gerekiyor, daha doğru oynamak gerekiyor. Bunları zaman içerisinde sahaya yayacağımızı düşünüyorum. Kazandığımız için tüm futbolcularımı kutluyorum ama bizim için sadece bir 3 puandı. Bundan sonra kazanmamız gereken çok 3 puan var" ifadelerini kullandı.