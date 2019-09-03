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Manisa FK'da Yaser gitti İsmail kaldı

MANİSA, () - TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki şampiyonluk adaylarından Manisa Futbol Kulübü'nde transferin son günü Yaser Hacımustafaoğlu ayrılırken kulüp bulması istenen İsmail Haktan Odabaşı ise takımda kaldı. Teknik direktör İsmail Ertekin'in...

SPOR 03.09.2019, 09:39
Manisa FK'da Yaser gitti İsmail kaldı

MANİSA, () -
TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki şampiyonluk adaylarından Manisa Futbol Kulübü'nde transferin son günü Yaser Hacımustafaoğlu ayrılırken kulüp bulması istenen İsmail Haktan Odabaşı ise takımda kaldı. Teknik direktör İsmail Ertekin'in kadroda düşünmediği Yaser, son gün Sakaryaspor'a transfer oldu. Lisansı çıkarılmayıp kadro dışı bırakılan İsmail Haktan ise bir kulüple anlaşmadı. Futbol Federasyonu'na verilen kadroda yer almayan İsmail Haktan, takımdan ayrı çalışacak. 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu geçen sezon ortasında Boluspor'dan transfer olduğu Manisa FK'da yarım devrede 6 gol atmıştı.

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