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Manisa FK'da Volkan 6 ay yok

MANİSA, () - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 5'te 5 yaparak zirveyi kimseye kaptırmayan lider Manisa Futbol Kulübü'nde, kaval kemiğinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat olan Volkan Okumak'ın 4 ila 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı....

SPOR 01.10.2019, 12:38
Manisa FK'da Volkan 6 ay yok

MANİSA, () - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 5'te 5 yaparak zirveyi kimseye kaptırmayan lider Manisa Futbol Kulübü'nde, kaval kemiğinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat olan Volkan Okumak'ın 4 ila 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Volkan, büyük oranda sezonu kapatacak. İç sahada 2-0 galibiyetle sonuçlanan Sarıyer maçının 60. dakikasında sakatlanan gurbetçi orta saha oyuncusu, Giresunspor'dan 2 yıllığına transfer edilmişti. Diğer taraftan, ligde cumartesi günü takipçisi Yılport Samsunspor'a konuk olacak Manisa temsilcisinde teknik direktör İsmail Ertekin, kendileri gibi namağlup rakiplerine ilk yenilgiyi tattırmak istediklerini söyledi.

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