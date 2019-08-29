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Manisa FK'da Umut son anda ikna edildi
MANİSA, () - TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa FK'da Umut Kaya krizi yaşandı. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren siyah-beyazlılarda tecrübeli orta saha oyuncusu, Başkan Mevlüt Aktan'la bir araya gelip ayrılık talebinde bulundu....
SPOR 29.08.2019, 09:18
MANİSA, () -
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa FK'da Umut Kaya krizi yaşandı. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren siyah-beyazlılarda tecrübeli orta saha oyuncusu, Başkan Mevlüt Aktan'la bir araya gelip ayrılık talebinde bulundu. Yeni sezonda takımda yer almayacağına inandığını söyleyen Umut Kaya, bonservisinde kolaylık sağlanmasını istedi. Ancak Başkan Aktan'ın Umut'la yaptığı konuşmada, "Bizi yarı yolda bırakamazsın. Sen bu takımın önemli parçasısın. Kalmanı istiyoruz" dediği bildirildi.
Umut'un başkanla konuştuktan sonra ikna olduğu ve ayrılık kararından vazgeçtiği ifade edildi.
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