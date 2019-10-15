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Manisa FK'da Serdar patladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak Gümüşhanespor'u 1-0 yenerek, en yakın rakibi Yılport Samsunspor'un 4 puan önünde liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü'nde, golcü Serdar Deliktaş patlama yaptı. Geride kalan 8 haftada 9 kez...

SPOR 15.10.2019, 13:00
Manisa FK'da Serdar patladı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak Gümüşhanespor'u 1-0 yenerek, en yakın rakibi Yılport Samsunspor'un 4 puan önünde liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü'nde, golcü Serdar Deliktaş patlama yaptı.
Geride kalan 8 haftada 9 kez ağları sarsan 33 yaşındaki futbolcu, gol krallığında zirveye çıktı. Attığı 27 golle profesyonel liglerin en skorer takımı olan Manisa FK'da büyük bir çıkış yakalayan Serdar, geçen sezon Altınordu'da ise sezonu sadece 6 golle tamamlamıştı. Serdar, Altınordu'da kaydettiği 6 golün 2'sini penaltıdan atmıştı. Deneyimli oyuncu Manisa FK'da ise hiç penaltı atmadan 9 gole ulaşmasını bildi.

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