Manisa FK'da buruk sevinç

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Manisa Futbol Kulübü deplasmanda Yılport Samsunspor'la 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalarak buruk bir sevinç yaşadı. İlk yarıyı Ernhan ve Zahit'in golleriyle galip bitiren Ege ekibi 72 ve 75'te Atabey'in gollerine engel olamayınca 1 puanla yetindi. Zorlu deplasmanda beraberlikle dönen Manisa FK, 6 hafta sonunda en yakın takipçisi Samsunspor'un 2 puan önünde liderliğini korudu.

Teknik direktör İsmail Ertekin, galibiyete çok yaklaştıklarını ancak skor avantajını koruyamadıklarını dile getirdi. Samsun'da iyi bir mücadele örneği sergilediklerini anlatan deneyimli teknik adam, "İstediğimiz avantajı ilk yarıda yakaladık. Ancak üç dakikada kalemizde iki gol görmek bizi üzdü. Elbette evimize lider dönüyoruz, bunun tesellisi var. Ancak kazanabilirdik" diye konuştu.

Manisa FK çarşamba günü evinde 1922 Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.