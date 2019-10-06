Son Dakika
Manisa FK'da buruk sevinç
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Manisa Futbol Kulübü deplasmanda Yılport Samsunspor'la 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalarak buruk bir sevinç yaşadı. İlk yarıyı Ernhan ve Zahit'in golleriyle...
SPOR 06.10.2019, 11:41
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Manisa Futbol Kulübü deplasmanda Yılport Samsunspor'la 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalarak buruk bir sevinç yaşadı. İlk yarıyı Ernhan ve Zahit'in golleriyle galip bitiren Ege ekibi 72 ve 75'te Atabey'in gollerine engel olamayınca 1 puanla yetindi. Zorlu deplasmanda beraberlikle dönen Manisa FK, 6 hafta sonunda en yakın takipçisi Samsunspor'un 2 puan önünde liderliğini korudu.
Teknik direktör İsmail Ertekin, galibiyete çok yaklaştıklarını ancak skor avantajını koruyamadıklarını dile getirdi. Samsun'da iyi bir mücadele örneği sergilediklerini anlatan deneyimli teknik adam, "İstediğimiz avantajı ilk yarıda yakaladık. Ancak üç dakikada kalemizde iki gol görmek bizi üzdü. Elbette evimize lider dönüyoruz, bunun tesellisi var. Ancak kazanabilirdik" diye konuştu.
Manisa FK çarşamba günü evinde 1922 Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.
Teknik direktör İsmail Ertekin, galibiyete çok yaklaştıklarını ancak skor avantajını koruyamadıklarını dile getirdi. Samsun'da iyi bir mücadele örneği sergilediklerini anlatan deneyimli teknik adam, "İstediğimiz avantajı ilk yarıda yakaladık. Ancak üç dakikada kalemizde iki gol görmek bizi üzdü. Elbette evimize lider dönüyoruz, bunun tesellisi var. Ancak kazanabilirdik" diye konuştu.
Manisa FK çarşamba günü evinde 1922 Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.
17°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
|İmsak
|05:35
|Güneş
|06:59
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:09
|Akşam
|18:45
|Yatsı
|20:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Konyaspor
|7
|12
|3. Fenerbahçe
|7
|11
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Antalyaspor
|7
|11
|6. Malatyaspor
|7
|10
|7. Galatasaray
|7
|10
|8. Trabzonspor
|6
|9
|9. Sivasspor
|6
|9
|10. Göztepe
|7
|9
|11. Başakşehir
|6
|8
|12. Denizlispor
|7
|8
|13. Ankaragücü
|6
|8
|14. Çaykur Rizespor
|6
|8
|15. Kasımpaşa
|7
|7
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Balıkesirspor
|7
|13
|2. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|3. Fatih Karagümrük
|7
|12
|4. Altay
|7
|12
|5. Bursaspor
|7
|12
|6. Ümraniye
|6
|11
|7. Hatayspor
|6
|11
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|6
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Osmanlıspor
|6
|10
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|8
|14
|4. Crystal Palace
|8
|14
|5. Burnley
|8
|12
|6. Arsenal
|7
|12
|7. West Ham
|8
|12
|8. Tottenham
|8
|11
|9. Chelsea
|7
|11
|10. Bournemouth
|7
|11
|11. M. United
|7
|9
|12. Sheffield United
|8
|9
|13. Brighton
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. Wolverhampton
|7
|7
|16. Southampton
|7
|7
|17. Everton
|8
|7
|18. Norwich City
|8
|6
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|8
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Eibar
|8
|9
|13. Real Valladolid
|7
|9
|14. Real Betis
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|8
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|8
|2