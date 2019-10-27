Manisa FK arayı açıyor

MANİSA, () -

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Başkent Akademi FK deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Manisa Futbol Kulübü, zirveye iyice yerleşti. Maçın 74'üncü dakikasında Sinan'ın golüyle Ankara'dan galibiyetle dönen siyah-beyazlılar en yakın rakibi Yılport Samsunspor'la arasındaki puan farkını 6'ya çıkarıp rahatladı. Müthiş bir grafik yakalayan Ege temsilcisi 10. maçında 9. galibiyetini elde ederek namağlup unvanını sürdürdü.

Attığı 32 golle profesyonel liglerin en skorer takımı da olan Manisa FK'da teknik direktör İsmail Ertekin futbolcularını kutladı. Kritik bir galibiyete imza attıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Kolay maç yok. Biz en iyi mücadeleyi sergiliyoruz. Önemli olan liderliği sezon sonuna kadar korumak" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Payasspor'la oynadıktan sonra, evinde Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek.