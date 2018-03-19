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Manisa'dan filede veda

MANİSA, () KADINLAR Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarı final maçları sonunda final bileti alamayarak Vestel Venus Sultanlar Ligi hedefini gelecek sezona erteledi. A Grubu'nda normal sezonu 3. bitirdikten sonra adını...

Manisa'dan filede veda

MANİSA, ()

KADINLAR Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarı final maçları sonunda final bileti alamayarak Vestel Venus Sultanlar Ligi hedefini gelecek sezona erteledi. A Grubu'nda normal sezonu 3. bitirdikten sonra adını Play-Off'a yazdıran yeşil-beyazlılar, Kütahya'da yapılan yarı finallerde 2. Grup'ta sırasıyla THY'ye 3-2, Karayolları'na 3-1 yenilirken, son sınavında Bolu Belediyespor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen 4 puanla 3. sırayı alarak gruptan çıkamadı. Manisa temsilcisi geçen sezon da yine yarı finalde havlu atmıştı.

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