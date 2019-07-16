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Manisa'dan defansa takviye

TFF 2'nci Lig'in iddialı takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor, Kastamonuspor 1966'dan 32 yaşındaki stoper Mustafa Çakır ile 2 yıllığına anlaştı. Halil Onultmak Tesisleri'ndeki imza töreninde Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ile bir araya...

Manisa'dan defansa takviye
TFF 2'nci Lig'in iddialı takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor, Kastamonuspor 1966'dan 32 yaşındaki stoper Mustafa Çakır ile 2 yıllığına anlaştı. Halil Onultmak Tesisleri'ndeki imza töreninde Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ile bir araya gelen tecrübeli savunmacı hedefleri olan bir kulübe dahil olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. İmzanın her iki taraf için hayırlı olmasını dileyen Başkan Aktan da yeni sezonda hedeflerinin bir üst lig olduğunu belirterek, takviyeleri buna göre yaptıklarını söyledi.

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