Manisa'da uykusuz gece

MANİSA, () - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Manisa Büyükşehir Belediyespor mutluluktan, Spor Toto 1. Lig'de küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşen kentin köklü kulübü Grandmedical Manisaspor ise üzüntüden dün geceyi uykusuz geçirdi. Manisa dünkü sonuçlarla adeta düğün ve cenazeyi bir arada yaşadı. Deplasmanda Bergama Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez adını 2'nci Lig'e yazdıran Büyükşehir Belediyespor, kentte büyük coşkuyla karşılandı. Yol boyunca şampiyonluk şarkıları söyleyen yeşil-beyazlı ekibi taraftarlar meşaleler ve marşlarla karşıladı. Başkan Mevlüt Aktan, davul zurna eşliğinde şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.

Tarihinin en büyük ekonomik ve idari krizleriyle boğuşup 12 altyapı oyuncusuyla karayoluyla gidebildiği deplasmanda Elazığspor'a 8-1 yenilip bitime 5 maç kala 1'inci Lig'e mendil sallayan Grandmedical Manisaspor için ise kabus dolu bir gün yaşandı. Henüz Şubat ayında seçilen yöneticilerin, maaş alamayan çalışanların, teknik ekibin ve oyuncuların bir bir terk ettiği Manisaspor'un gençleri, Elazığ'dan yine otobüsüle 18 saatlik yolculuğun ardından kente döndü. Borçları yüzünden FIFA, Federasyon ve SGK'nın kıskacında olan, geleceği belirsizliğe gömülen Manisaspor'da teknik direktör Aytekin Viduşlu'nun ardından Sportif Direktör Ufuk Dündar da istifa etti.

3 YILDA ZİRVEYE 3 YILDA DİBE

Manisa'da bir dönem Arda Turan, Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Hakan Balta gibi isimlerin görev yaptığı kadrosuyla kenti Süper Lig'de temsil eden Manisaspor, 3 yıl içinde 2. kez küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı. 2014-15 sezonunda 1'inci Lig'e mendil sallayan Manisaspor, 2015-16'da yine maddi krizlerin gölgesinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin mali desteğiyle 2'nci Lig'de şampiyon oldu. Geçen sezon kıl payıyla ligde kalmayı başaran siyah-beyazlı ekip 5 farklı teknik adamın sahaya çıktığı bu sezon ise borçları nedeniyle 9 puanı silinip kadrosundaki isimleri mali sorunlar yüzünden kaybedince düşmekten kurtulamadı. 2014-15 sezonunda amatör kümeden tarihinde ilk kez profesonel kategoriye çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor ise geçen sezon Play-Off oynadı. Bu sezonki performansıyla 3. Lig'de kırılmadık rekor bırakmayan yeşil-beyazlılar, Türkiye'de şampiyonluğu en erken ilan eden takım oldu. Kentin iki takımı, yeni sezonda 2. Lig'de buluşacak.

FOTOĞRAFLI