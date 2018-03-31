Manisa Büyükşehir'in şampiyonluk günü

İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta rekorlar kırdığı sezonda aylardır liderlik koltuğundan inmeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın Bergama Belediyespor deplasmanına şampiyonluk ve tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e yükselişini erken garantilemek için çıkacak. Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Son 6 hafta öncesi 65 puanla en yakın rakibinin 16 puan önünde zirvede yer alan Manisa temsilcisi, rakibini yenerse şampiyonluğu garantileyecek.

Yeşil-beyazlı ekibe rakiplerinin de takılması halinde beraberlik, yenilmeleri halinde ise mağlubiyet bile şampiyonluk için yetecek. Türkiye'de 7 profesyonel ligdeki 127 takım arasından en çok puan toplayan, takipçileriyle farkı en çok açan, en az yenilen ve 2'nci Lig Kırmızı Grup lideri Menemen Belediyespor'la birlikte en çok kazanan takım konumunda olan Manisa BŞB, liglerde şampiyonluğu en erken garantileyen ekip de olacak. 27 puanlı Bergama ise kazanıp düşme hattından uzaklaşmak istiyor.