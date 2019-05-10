Manisa Büyükşehir Belediyespor yolu yarıladı

MANİSA, ()

TFF 2. Lig Play-Off çeyrek final ilk maçında Tuzlaspor'u deplasmanda ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenmeyi başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarı finalin kapısını araladı. Zorlu deplasmanda rakibini 61. dakikada Yaser ve 90. dakikada İsmail Haktan'ın golleriyle mağlup eden Manisa BŞB, 15 Mayıs Pazartesi günü evinde oynayacağı rövanşta her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını yarı finale yazdıracak. Manisa ekibi yarı finale çıktığı takdirde Spor Toto 1. Lig yolunda final için Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Karagümrük, seride deplasmandaki ilk maçı 1-0 kazanarak avantajı eline geçirdi. Manisa'yı Tuzla deplasmanında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yalnız bırakmadı.

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