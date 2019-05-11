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Manisa Büyükşehir Belediyespor yere sağlam basacak

MANİSA, () - TFF 2'nci Lig Play-Off çeyrek final ilk maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 yenerek tur için avantajı cebine koyan Manisa Büyükşehir Belediyespor pazartesi günü evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi temkinli. Teknik direktör...

Manisa Büyükşehir Belediyespor yere sağlam basacak

MANİSA, () - TFF 2'nci Lig Play-Off çeyrek final ilk maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 yenerek tur için avantajı cebine koyan Manisa Büyükşehir Belediyespor pazartesi günü evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi temkinli. Teknik direktör Taner Taşkın, Manisa'ya gelmeyeceğini açıklayan Tuzlaspor'un sahaya çıkacağını belirterek, "İstanbul'dan avantajlı bir sonuçla döndük. Ancak futbolda sürprizlerin olduğunu unutmamak lazım. Henüz hiçbir şey bitmedi" dedi.
"Ayaklarımız yere sağlam basacak" diyen Taşkın, "Bize mutlak galibiyet gerekiyormuş gibi mücadelemizi vereceğiz. Karşılaşmaya çok yüksek konsantrasyonla hazırlanıyoruz. Kaliteli ve inanmış bir oyuncu grubumuz var. Seyircimizin desteği ile kazanıp adımızı yarı finale yazdırmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Deneyimli teknik adam, sakatlıkları düzelen stoper Erman Bulucu ile orta saha Umut Kaya'nın oynayabilecek durumda olduğunu dile getirdi. 

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