Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tuzlaspor: 1-2

Onur ATIŞ / MANİSA, ()

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Serkan Çimen (xx), Samet Çavuş (xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xx) - Ufukhan (xx), Erhan (xx), Salih (xx), Emir (xx) (Dk. 117 Oğuzhan), Onur (xx), Cem (x) (Dk. 57 Çağrı x), Mehmet (xx), İsmail Haktan (xxx), Zafer (x) (Dk. 25 Yaser x), Sinan (x) (Dk. 84 Samican)

TUZLASPOR: Bayram (x) - Doğancan (xx), Bülent (xxx), Ozan (xx), Tarık (xx) (Dk. 107 Onur x), Gökcan (xx) (Dk. 110 Çağrı x), Sadık (xxx) (Dk. 97 Berat Ali x), Taner (xx) (Dk. 68 Hacı Musafa x), Mehmet (xxx), Muhammed (xx), Murat (xxx)

GOLLER: Dk. 5 (Pen.), Dk. 34 (Pen.) Mehmet, Doğancan (Tuzlaspor), Dk. 105 İsmail Haktan (Manisa BŞB)

SARI KARTLAR: Salih, Onur, (Manisa BŞB), Ozan, Murat, Sadık, Dğancan (Tuzlaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 108 Bayram, Dk. 120+8 Murat (Tuzlaspor)

TFF 2'nci Lig Play-Off'unda Manisa Büyükşehir Belediyespor adını yarı finale yazdıran taraf oldu. İlk maçta Tuzlaspor'u deplasmanda 2-0 yenen Ege ekibi evinde uzatmalara giden rövanşı 2-1 kaybetmesine rağmen turu geçti. Tuzlaspor 5'inci ve 34'üncü dakikalarda Mehmet'in penaltı golleriyle 2-0 öne geçti, 90 dakika bu sonuçla bitince maç uzadı. Manisa BŞB'de 105'inci dakikada İsmail'in golüyle hayat bulurken, 108'inci dakikada Tuzla kalecisi Bayram direkt kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda sonuç değişmeyince turu geçen Manisa BŞB, yarı finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi oldu.

5'inci dakikada Tuzlaspor penaltı kazandı. Sağ kanattan yapılan ortada Ufukhan topa elle müdahale edince hakem Serkan Tokat beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını gole çeviren Mehmet konuk takımı öne geçirdi: 0-1.

22'nci dakikada Ufukhan'dan sıyrılan Murat ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top Manisa BŞB kalecisi Yusuf'un kucağında kaldı.

34'üncü dakikada Tuzlaspor bir kez daha penaltı kullandı. Mehmet'in kullandığı serbest atışta bu kez Salih topa elle dokundu, hakem Serkan Tokat bir kez daha penaltı düdüğünü çaldı. Topun başına geçen Mehmet takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı: 0-2.

45'inci dakikada Onur'un pasında ceza sahasına giren Sinan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sinan'ın şutunda top yandan oyun alanını terk etti.

61'inci dakikada hızlı gelişen Manisa BŞB atağında İsmail Haktan sağ çaprazdan ceza sahasına çevirdi. Sinan'dan önce topa müdahale eden Doğancan mutlak golü engelledi.

67'nci dakikada Onur'un ortasında Yaser kafayı vurdu, top üst direkten oyun alanına döndü. Karşılaşmanın normal süresi Tuzlaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sonuçlanınca uzatmalara gitti.

105'inci dakikada Manisa BŞB farkı 1'e indirdi. Hızlı gelişen atakta Çağrı soldan ortaladı, İsmail Haktan kafayı vurdu: 1-2.

108'inci dakikada Tuzlaspor 10 kişi kaldı. Gole giden Onur'a faul yapan Tuzlaspor kalecisi Bayram direkt kırmızı kart oyun dışında kaldı.

120+3'üncü dakikada Manisa BŞB'de Erhan'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ardından Manisa BŞB'li futbolcuların itirazı sürünce gerginlik yaşandı. İki takım futbolcuları uzun süre itişti, ufak çapta arbede yaşandı.

120+8'inci dakikada Tuzlasporlu Murat da kırmızı kart gördü, karşılaşma sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)



