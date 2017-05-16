SPOR Toto 3'üncü Ligi 2'nci Grup'ta play off yarı final ilk maçında perşembe günü Silivrispor ile karşılaşacak Manisa Büyükşehir Belediyespor tura inanıyor.Karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Sportif Direktör Bülent Ataman, "Kadro kalitesi olarak rakiplerimizin üzerindeyiz. Normal sezonda çok talihsiz kayıplar yaşadık. Ancak Silivrispor müsabakasıyla şansımız açılacak. Önce turu geçeceğiz ardından finali kazanıp adımızı 2'nci Lig'e yazdıracağız" dedi.Manisalılardan destek isteyen Bülent Ataman, "Bugüne kadar gösterilen destekten daha fazlasına ihtiyaç duyoruz. Perşembe günü Mümin Özkasap Stadı yeşil beyaza bürünsün. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve yönetim kurulumuz kötü günlerde bile hep bizim yanımızda yer aldı. Onların da desteği ile hedefe ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

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