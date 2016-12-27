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Manisa Büyükşehir Belediyespor transfer istiyor

SPOR Toto 3'üncü Ligi 2'nci Grup'ta ilk devreyi lider Silivrispor'un 5 puan gerisinde 4'üncü sırada tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörü İsmail Yalçın, takımına takviye yapmak istediklerini söyledi. Mecut...

Manisa Büyükşehir Belediyespor transfer istiyor
SPOR Toto 3'üncü Ligi 2'nci Grup'ta ilk devreyi lider Silivrispor'un 5 puan gerisinde 4'üncü sırada tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörü İsmail Yalçın, takımına takviye yapmak istediklerini söyledi.
Mecut kadroda 17 oyuncu olduğunu belirten İsmail Yalçın, "Takımdan İlker ve Mustafa Tiryaki ayrıldı. Yine bazı futbolcular, takımdan gitmek istiyor. Ayrılan oyuncuların bölgelerine transfer yapmayı düşünüyoruz. Elbette önce yönetimimizle görüşeceğiz ardından çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
İkinci yarıya Halil Onultmak Tesisler'inde hazırlandıklarını dile getiren İsmail Yalçın, "Herkes özverili şekilde idmanlarını yapıyor. İkinci devrede daha başarılı bir performans ortaya koyacağız" diye konuştu.

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