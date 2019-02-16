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Manisa Büyükşehir Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 4-0

MANİSA, () -  STAT: Mümin Özkasap HAKEMLER: Can Cengiz (xx), Alper Uslu (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx) MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xxx) - Zafer Şensoy (xx), Salih Zafer (xxx), Oğuzhan (xxx), Erhan (xxx), Onur (xxx), Emir (xx), Alper...

Manisa Büyükşehir Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 4-0

MANİSA, () - 
STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Can Cengiz (xx), Alper Uslu (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx)
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xxx) - Zafer Şensoy (xx), Salih Zafer (xxx), Oğuzhan (xxx), Erhan (xxx), Onur (xxx), Emir (xx), Alper (xx) (Dk. 71 Samican xx), Umut Kaya (xx), İsmail Haktan (xxx) (Dk. 87 Cem), Sinan (xxx) (Dk. 84 Yaser)
TARSUS İDMAN YURDU: Anıl (x) - Gökhan (xx), Okan (x), Aytaç (x) (Dk. 61 Mustafa xx), Abdullah (x) (Dk. 46 Yılmaz Can xx), Tolga (xx), Onur Güney (xx), Emir Can (x) (Dk. 77 Emir Kaan x), Eren (xx), Muhammed Samed (x), Abdurrahman (x)
GOLLER: Dk. 31 Sinan, Dk. 43 Erhan, Dk. 87 Cem, Dk. 90 Onur (Manisa BŞB)
SARI KART: Emir (Manisa BŞB)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 5 maçlık galibiyet hasretinin ardından Levent Devrim'in yerine göreve gelen teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetimindeki ilk karşılaşmada Tarsus İdman Yurdu'na patladı: 4-0. Mümin Özkasap Tesisleri'nde oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 31'inci dakikada Sinan, 43'üncü dakikada Erhan, 87'nci dakikada Cem ve 90'ıncı dakikada Onur attı. Bu skorla puanını 38'e çıkaran Manisa BŞB, play-off hattındaki yerini korudu.

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