Manisa Büyükşehir Belediyespor-Sivas Belediyesdpor: 2-0



Erhan KASIRGA / MANİSA, ()

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Burak Olcar (xx), Mehmet Akıncık (xx), Yunus Doğan (xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ersel (xxx) - Fatih (xx), Alper (xxx), Çağrı (xx), Sami Can (xx) (Dk. 75 Zafer xx), Ufukhan (xxx), Cem (xxx), Mehmet Yılmaz (xxx), Oğuzhan Yazıcı (xx), Mehmet Uysal (xx) (Dk. 57 Emir xx), Yaser (xx) (Dk. 63 Sinan xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Ahmet (x) - Murat (xx), Berkay (x), Aykut (x), Muhammet (x) (Dk. 80 Ahmet Ayaloğlu x), Güray (xx) (Dk. 87 Yunus Emre), Alperen (xx), Kerem (xx), İbrahim (xx), Alpay (x), Mustafa (x)

GOLLER: Dk. 29 Yaser, Dk. 80 Sinan (Manisa BŞB)

SARI KARTLAR: Cem, Sami Can (Manisa BŞB)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda karşılaştığı Kahramanmaraş'u yenerek Play-Off'a kalmayı garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, son hafta mücadelesinde evinde Sivas Belediyespor'u da 2-0 yenmeyi başardı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri 29'uncu dakikada Yaser ve 80'inci dakikada Sinan kaydetti. Bu sonuçla puanını 62'ye yükselten Manisa Büyükşehir Belediyespor sezonu 3'üncü sırada tamamladı ve Play-Off'da 59 puanla dördüncü sırada yer alan Tuzlaspor ile eşleşti. Manisa BŞB, Play-Off eşleşmesinde ilk maçı 9 Mayıs'ta deplasmanda, rövanşı ise 13 Mayıs'ta evinde oynayıp yarı finale çıkmaya çalışacak.

25'inci dakikada gelişen Manisa Büyükşehir Belediyespor atağında Cem, topu ceza sahasına ortaladı. Araya giren Sivas Belediyespor'dan Kerem'in kafa vuruşu direğe çarparak kornere gitti.

29'uncu dakikada ev sahibi öne geçti. Sağ kanattan topu ceza sahasına ortalayan Mehmet'in kafasına zor pozisyonda dokunan Yaser ağları havalandırdı: 1-0

İlk yarı bu skorla bitti.

66'ncı dakikada Mehmet Yılmaz'ın ortasında topla buluşan Cem'in vuruşunda top az farkla auta gitti.

80'inci dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor'un atağında Cem'in pası ile topla buluşan Sinan, sert bir vuruşla skoru belirledi: 2-0

Mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediyespor 2-0'lık skorla kazandı.

(FOTOĞRAFLI)



