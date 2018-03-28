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Manisa Büyükşehir Belediyespor şirketleşecek

MANİSA, () - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta hafta sonu deplasmanda Bergama Belediyespor'u yenerek şampiyonluğunu erken ilan etmek isteyen Manisa Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörü Levent Devrim, yeşil-beyazlı kulübün sağlam...

Manisa Büyükşehir Belediyespor şirketleşecek

MANİSA, () - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta hafta sonu deplasmanda Bergama Belediyespor'u yenerek şampiyonluğunu erken ilan etmek isteyen Manisa Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörü Levent Devrim, yeşil-beyazlı kulübün sağlam temeller üzerinde yükseleceğini dile getirdi. Şampiyon olunca çok sevineceklerini ancak 2'nci Lig'e düşmek üzere olan Grandmedical Manisaspor'un durumuna üzüldüklerini ifade eden Levent Devrim, "Manisaspor bir marka ancak ortada bir gerçek var. Manisaspor gerçeği ortada olduğu için bu tecrübeden hareketle Büyükşehir Belediyespor bu yüzden dernek yapısı yerine şirketleşme yoluna gidecek. Yönetimin çok güzel hedefleri ve hayalleri var. Şu anda her şey planlı gidiyor. Biz de bu projenin bir parçasıyız. Altyapıya yeni tesisler yapılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor her geçen gün büyüyen bir kulüp olacak" dedi.
Devrim, gecen sezon son 14 haftada göreve gelerek takıma Play-Off oynatmıştı.

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