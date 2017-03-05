Manisa Büyükşehir Belediyespor-Silivrispor :1-1

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Murat Türkoğlu (xx), Kemal Şafak (xx), Ali Tuna (xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ömer (xx) - Semih (xxx), Furkan (xxxx), Bilal (xx), Mehmet (xx), Ufukhan (xx), Ümit (x) (Dk. 62 Şemsettin x), Burak (xx), Barış (x) (Dk. 46 Berkin x), Ali (xx), Alper (xx) (Dk. 90 Fatih)

SİLİVRİSPOR: Cihan (xx) - Özgür (xx), Adem (x) (Dk. 58 Burak xx), Murat (xx), Güray (xx), Yunus (xx), Güney (x), İbrahim (xx) (Dk. 83 Oğuz x), Fuat (xx), Fahri (xxxx) (Dk. 88 Gökdeniz), İsmail (xx)

GOLLER: Dk. 54 Furkan (Manisa Büyükşehir Belediyespor), Dk. 78 Fahri (Silivrispor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90 Ömer (Manisa Büyükşehir Belediyespor), Dk. 90 Gökdeniz (Silivrispor)

SARI KARTLAR: Barış, Bilal, Ali, Ümit, Berkin, Barbaros, Mehmet (Manisa Büyükşehir Belediyespor), İbrahim, Özgür (Silivrispor)

SPOR Toto 3'üncü Ligi 2'nci Grup'un 25'inci hafta mücadelesinde play off mücadelesi veren iki ekipten Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Silivrispor'la 1-1 berabere kaldı. Üst üste 4'üncü beraberliğini alan ev sahibi ekibin golünü 54'üncü dakikada Furkan, konuk takımın golünü ise 78'inci dakikada Fahri kaydetti. Müsabakanın 90'ıncı dakikasında Manisa Büyükşehir Belediyespor kalecisi Ömer ile Silivrili Gökdeniz'in sözlü atışması yumruklaşmaya dönünce hakem 2 futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı. Bu sonuçla Manisa Büyükşehir Belediyespor 37, Silivrispor 39 puana ulaştı.

38. dakikada Silivrispor atağında Güney'in pasıyla topla buluşan İsmail'in sol çaprazdan şutunda meşip yuvarlak kalecide kaldı.

40. dakikada Silivrispor'dan Adem'in kafayla indirdiği topu Fahri kaleye şutladı, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

54. dakikada ev sahibi ekibin kazındığı serbest vuruşta Bilal, ceza alanına doldurdu. Defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Furkan plase bir vuruşla ağlara sarstı: 1-0.

68. dakikada Manisalı Furkan soldan ceza alanına kesti, Burak'ın dokunduğu top üstten dışarı gitti.

78. dakikada konuk takım eşitliği sağladı. Bu dakikada Murat'ın pasında sağdan topla ilerleyen Fahri, ceza sahası dışından şık bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

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