Manisa Büyükşehir Belediyespor-Silivrispor: 0-2

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()

STAT: Mümin Özkasap Tesisleri

HAKEMLER: Erkan Özdamar (x), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Engin Erdem (xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Faruk (x)- Burakcan (xx) (Dk.80 Samed), Alper (xx), Ali (x) (Dk.46 Ümit x), Berkin (xx), Ufukhan (xx), Olcay (xx), Mehmet (xx), Gökhan (x), Barış (xx) (Dk.61 Özgür x), Bilal (x)

SİLİVRİSPOR: Cihan (xxx)- Oğuz (xxx), Oğulcan (xx), Güray (xxx), Fuat (xx), Güney (xx) (Dk.85 Bülent), Fahri (xxx) (Dk.72 İbrahim x), Yunus (xxx), İsmail (xxx), Aykut (x) (Dk.45 Gökdeniz xx), Burak (xxx)

GOLLER: Dk.53 Fahri, Dk.76 İsmail (Silivrispor)

SARI KARTLAR: Özgür (Manisa Büyükşehir Belediyespor), Güney, Fuat (Silivrispor)

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup Play Off yarı final ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Silivrispor'a 2-0 yenilerek avantaj kaybetti.

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Levent Devrim ise hakeme itiraz ettiği gerekçesiyle 60'ıncı dakikada tribüne gönderildi. Karşılaşmanın rövanşı 22 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak. Müsabakayı yaklaşık 1500 taraftar izledi.

17'nci dakikada konuk Silivrispor gole çok yaklaştı. Oğuz'un ara pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Aykut'un sert vuruşunda yan direğe çarpan top auta çıktı.

30'uncu dakikada Burakcan'ın doldurduğu topu iyi kontrol eden Alper vuruşunu yaptı, kaleci Cihan gole izin vermedi.

53'üncü dakikada Silivrispor golü buldu. Burak'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Fahri'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

55'inci dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor atağında Burakcan ceza sahası dışından kaleyi yokladı, kaleci Cihan topu son anda tokatlayıp kornere çeldi.

60'ıncı dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent Devrim, Oğuz'a yapılan faul sonrası hakem Erkan Özdamar'a tepki gösterince tribüne gönderildi.

71'inci dakikada seri çalımlarla sol çaprazdan Silivrispor ceza sahasına giren Berkan pasını Olcay'a aktardı. Ancak savunma Olcay'dan önce topa müdahele edip tehlikeyi savuşturdu.

76'ıncı dakikada Silivrispor golleri ikiledi. Orta sahadan kaptı topla ilerleyen İsmail yaklaşık 25 metreden şutunu çekti: 0-2.

85'inci dakikada Bilal soldan ortaladı, Mehmet'in vole vuruşunda top üstten oyun alanını terk etti. Maç da 2-0 bitti.

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