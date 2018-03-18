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Manisa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğu bekliyor

MANİSA, () TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 7'nci haftada oturduğu liderlik koltuğundan 21 maçtır inmeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, Halide Edip Adıvarspor'u geriye düştüğü deplasmanda 2-1 mağlup ederek bitime 7 hafta kala en yakın...

Manisa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğu bekliyor

MANİSA, ()

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 7'nci haftada oturduğu liderlik koltuğundan 21 maçtır inmeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, Halide Edip Adıvarspor'u geriye düştüğü deplasmanda 2-1 mağlup ederek bitime 7 hafta kala en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 14'e çıkarıp şampiyonluğu beklemeye başladı. Tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e yükselmek için günleri sayan Manisa temsilcisinin 2 hafta içinde şampiyonluğunu matematiksel olarak da ilan etme ihtimali var.
Rekorlar kırdığı sezonda Türkiye'deki 7 profesyonel ligde en çok puan toplayan, en çok galibiyet alan, takipçileriyle puan farkını en çok açan lider olan yeşil-beyazlı ekip, 2'nci Lig vizesini alıp şampiyonluğu en erken garantileyen takım olmaya da çok yakın. Manisa BŞB, bu sezon 27 haftada yalnız 3 kez yenilirken 19 maçı galibiyet, 5 karşılaşmayı ise beraberlikle bitirdi.

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