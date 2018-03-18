Manisa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğu bekliyor

MANİSA, ()

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 7'nci haftada oturduğu liderlik koltuğundan 21 maçtır inmeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, Halide Edip Adıvarspor'u geriye düştüğü deplasmanda 2-1 mağlup ederek bitime 7 hafta kala en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 14'e çıkarıp şampiyonluğu beklemeye başladı. Tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e yükselmek için günleri sayan Manisa temsilcisinin 2 hafta içinde şampiyonluğunu matematiksel olarak da ilan etme ihtimali var.

Rekorlar kırdığı sezonda Türkiye'deki 7 profesyonel ligde en çok puan toplayan, en çok galibiyet alan, takipçileriyle puan farkını en çok açan lider olan yeşil-beyazlı ekip, 2'nci Lig vizesini alıp şampiyonluğu en erken garantileyen takım olmaya da çok yakın. Manisa BŞB, bu sezon 27 haftada yalnız 3 kez yenilirken 19 maçı galibiyet, 5 karşılaşmayı ise beraberlikle bitirdi.