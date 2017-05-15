Manisa Büyükşehir Belediyespor play off'u bekliyor

SPOR Toto 3'ncü Lig 2'nci Grup'ta normal sezonu 58 puanla üçüncü sırada tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da artık gözler Silivrispor'la oynanacak play off maçlarına çevrildi.Normal sezonu 29 Nisan'da tamamlayan ancak grupta play off sıralamasının kesinleşmesi için Çatalcaspor'un Dersimspor'la dün oynadığı son maçı bekleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, rakibini 18 Mayıs Perşembe günü evinde ağırlayıp 22 Mayıs Pazartesi deplasmana çıkacak.Yarı finali geçen takım, 27 Mayıs'taki finalde Erbaaspor-Çatalcaspor eşleşmesinin galibiyle 2'nci Lig'e çıkmak için karşılaşacak.Grubu kendisiyle aynı puanda tamamlayan Silivri'yle normal sezonda dış sahada oynadığı maçı 2-1 kaybedip rövanşta 1-1 berabere kalan yeşil beyazlı ekipte Teknik Direktör Levent Devrim, play off'tan alınlarının akıyla çıkacaklarını söyledi.Ligin son haftalarında 9 maçta 8 galibiyet aldıklarını hatırlatan Devrim, bu yükselişi play off'a da yansıtacaklarını belirtip, "Maç tarihlerindeki sarkma bizi etkilemedi. Yönetim, teknik heyet ve oyuncularımızla kenetlendik. Tek hedefimiz 2'nci Lig'e yükselmek. Taraftarlarımızın da desteğiyle ilk maçta istediğimiz sonucu alabilirsek işi Manisa'da bitirebiliriz" dedi.

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